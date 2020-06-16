В Саратове присяжные оправдали зарезавшего у магазина «Цветы» человека

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:55:26+03:00

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В Саратове суд оправдал Сергея Орлова, обвиняемого в убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе Областного суда, было установлено, что в действиях мужчины нет состава преступления.

Трагедия разыгралась 1 марта 2019 года на 5-м Динамовском проезде Заводского района, около магазина «Цветы». На Сергея Орлова на улице напали злоумышленники, которые избили его металлическим предметом по рукам и голове. В ответ мужчина ударил двух нападавших ножом, что привело к смерти одного из них.

25 ноября 2019 года Саратовский областной суд вынес приговор, но решение было отменено Четвертым апелляционным судом общей юрисдикции. Дело было возвращено в Облсуд для рассмотрения в новом составе и, по ходатайству Сергея Орлова, вердикт вынесли присяжные.

Присяжные сочли, что действия Орлова являются самообороной и не превышают ее пределов. Был вынесен оправдательный приговор, который может быть обжалован в течение 10 дней.

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ИСТОЧНИК KP.RU