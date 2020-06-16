Под Саратовом таможенники обнаружили 123 тыс. пачек сигарет под мешками с солью

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:46:17+03:00

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В Саратовскую область не пустили почти 123 тыс. пачек сигарет 14 наименований из Украины, России, Республик Казахстан и Узбекистан.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе саратовской таможни, груз обнаружили в одной из фур, которая ехала из Республики Казахстан в Россию. Он был укрыт мешками с солью.

На этот товар были документы, якобы ввозились только 667 мешков с продукцией весом 20 тыс. кг, а на безакцизные сигареты не было.

Ввоз такой продукции запрещен, возбуждено административное дело.

По предварительным расчетам сумма уклонения от уплаты акциза превышает отметку в 6 млн рублей.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/785173" frameborder="0"></iframe> В Саратовскую область не пустили сигареты без акциза.

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ИСТОЧНИК KP.RU