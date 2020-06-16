Под Саратовом таможенники обнаружили 123 тыс. пачек сигарет под мешками с солью
В Саратовскую область не пустили почти 123 тыс. пачек сигарет 14 наименований из Украины, России, Республик Казахстан и Узбекистан.
Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе саратовской таможни, груз обнаружили в одной из фур, которая ехала из Республики Казахстан в Россию. Он был укрыт мешками с солью.
На этот товар были документы, якобы ввозились только 667 мешков с продукцией весом 20 тыс. кг, а на безакцизные сигареты не было.
Ввоз такой продукции запрещен, возбуждено административное дело.
По предварительным расчетам сумма уклонения от уплаты акциза превышает отметку в 6 млн рублей.
В Саратовскую область не пустили сигареты без акциза.
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ИСТОЧНИК KP.RU