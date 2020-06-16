Свыше тысячи саратовцев подали заявку на льготную ипотеку

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:37:14+03:00

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В Саратовской области из 1386 заявок на получение льготной ипотеки со ставкой 6,5% одобрено 935 заявок. На 10 июня доля одобренных заявок в регионе выше, чем в среднем по стране. Об этом сообщили на совещании Отделения по Саратовской области Волго-Вятского ГУ Банка России, связанном с развитием ипотечного кредитования.

Получить льготную ипотеку может любой гражданин вне зависимости от возраста, семейного положения и нуждаемости. Ипотека на квартиру в новостройке актуальна для всех граждан без ограничений по сроку и количеству кредитов. Минимальный взнос — 20%, при этом рассматривается поправка о снижении до 15%. Программа будет актуальна до 1 ноября 2020 года.

Также на собрании подчеркнули об актуальности сельской ипотеки у граждан по ставке не более 3% годовых. У жителей региона есть возможность приобрести земельный участок на сельской территории области для постройки дома или же купить готовый или строящийся дом. Программа актуальна для всех граждан в возрасте от 21 до 65 лет, сумма должна составлять от 100 тысяч до 3 млн рублей. Первоначальный взнос — 10%. На конец мая было подано около 600 заявок.

ИСТОЧНИК KP.RU