2020-06-16T11:34:42+03:00
Общество

Питьевая вода будет поступать к жителям улиц Уфимцева и 7-ая Нагорная по новым коммуникациям

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Специализированной бригадой ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» выполнена замена водопроводных вводов в дома №12а по улице Уфимцева (d160 мм, протяженность 68 метров) и №12 по улице 7-я Нагорная (d63 мм, протяженность 30 метров), производен монтаж современного оборудования. При производстве работ использованы современные полимерные трубы, срок службы которых составит не менее 50 лет. Используемые материалы отвечают всем необходимым требованиям качества и безопасности.

- С начала 2020 года мы уже осуществили перекладку аварийных сетей водоснабжения во дворах по улицам Ростовская, Благодарова, Электронная и многих других. Изношенные водоводы мы меняем на полиэтиленовые, которые имеют продолжительный срок службы, устойчивость к коррозии и химикатам, хорошее растяжение и легкий вес, — отметил начальник Цеха водопроводных сетей Сергей Цыганков.

Накануне специалисты компании приступили к замене водопроводных сетей по ул. 3-я Линия, 15 в поселке Юриш. На сегодняшний день проложено порядка 30 метров полиэтиленового водопровода d110 мм.

Абоненты ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» могут задать любой интересующий их вопрос (о пониженных параметрах ХВС, подать заявку на опломбировку приборов учета или получить информацию о подключении услуг КВС) по единому круглосуточному телефону контакт-центра компании (8452) 32-00-00.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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