В Татищеве произошел пожар возле кафе «У Гиви»
Горело бесхозное строение
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В Татищеве Саратовской области ночью произошел пожар возле кафе «У Гиви».
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил дежурному в 23:10.
Огонь охватил бесхозное строение на площади шесть кв. метров. На тушение выезжала одна пожарная машина.
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ИСТОЧНИК KP.RU