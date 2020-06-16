В Татищеве произошел пожар возле кафе «У Гиви»

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:26:52+03:00

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В Татищеве Саратовской области ночью произошел пожар возле кафе «У Гиви».

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, сигнал о возгорании поступил дежурному в 23:10.

Огонь охватил бесхозное строение на площади шесть кв. метров. На тушение выезжала одна пожарная машина.

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ИСТОЧНИК KP.RU