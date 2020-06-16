В Ершове парень угнал и сжег ВАЗ-2114

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:19:58+03:00

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В полицию обратилась жительница Ершова с заявлением об угоне.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, ночью 15 мая кто-то залез в ее открытый ВАЗ-2114, в салоне которого были ключи от машины и документы.

Транспорт обнаружили у села Нестерово, сгоревшим.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 20-летний житель этого населенного пункта.

На парня завели уголовное дело, после пожарно-технической экспертизы возможно, ему предъявят обвинение в умышленном уничтожении чужого имущества.

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ИСТОЧНИК KP.RU