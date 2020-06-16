В Ершове парень угнал и сжег ВАЗ-2114
В полицию обратилась жительница Ершова с заявлением об угоне.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, ночью 15 мая кто-то залез в ее открытый ВАЗ-2114, в салоне которого были ключи от машины и документы.
Транспорт обнаружили у села Нестерово, сгоревшим.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 20-летний житель этого населенного пункта.
На парня завели уголовное дело, после пожарно-технической экспертизы возможно, ему предъявят обвинение в умышленном уничтожении чужого имущества.
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ИСТОЧНИК KP.RU