Двухлетний ребенок выпал с пятого этажа в Вольске

16 Июнь 2020 2020-06-16T11:05:27+03:00

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В Вольске Саратовской области двухлетний ребенок выпал из окна.

Как сообщили «КП-Саратов» в Вольской ЦРБ, малыш госпитализирован в тяжелом состоянии.

Его доставили в реанимацию, а потом перевезли в Саратов.

Известно, что малыш выдавил москитную сетку окна квартиры на пятом этаже.

Медики напомнили родителям о безопасности: главное — нельзя оставлять ребенка без присмотра, если окно открыто. Оно должно быть приоткрыто на проветривание, чтобы малыш не мог выпасть.

- Многие родители уверены в том, что москитные сетки, установленные на окнах, могут защитить ребенка от падения. Это грубое заблуждение. На самом деле малыш может опереться на эту шаткую конструкцию, почувствовав себя в безопасности, но сетка не рассчитана на вес даже самого маленького ребенка, поэтому дети нередко выпадают из окон вместе с этими сетками, — предупредили врачи Вольской ЦРБ.

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ИСТОЧНИК KP.RU