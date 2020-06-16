В Саратове двух мотоциклистов призвали к ответу за шумный транспорт
Вчера, 15 июня, во время рейда в Саратове двух мотоциклистов привлекли к административной ответственности за превышение допустимого уровня шума.
Как рассказали «КП-Саратов» в городской ГИБДД, для этого использовалось специальное оборудование. Его нужно было установить на определенном расстоянии от выхлопной трубы и сделать замер.
Проверяли не только громкие мотоциклы, но и легковушки. Предельный уровень шума последних составляет 96 децибел.
Инспекторы ГИБДД напоминают, что если уровень шума вашего транспорта превышает норму более, чем на 5 децибел, водителю грозит предупреждение или штраф в размере 500 рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU