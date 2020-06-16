2020-06-16T10:28:58+03:00
Происшествия

Дебошир из Саратова пнул полицейского в живот и заработал уголовное дело

Он не хотел идти в отделение
Екатерина Семенова
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В Саратове возбуждено уголовное дело о нападении на полицейского.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, мужчина пнул правоохранителя ногой в живот.

Следствие полагает, что днем 30 мая 47-летний мужчина дебоширил во дворе дома по улице Волжская. Одна из жительниц пыталась его успокоить, но, не сумев, позвала на помощь полицейских, которые как раз патрулировали улицу неподалеку.

Правоохранители попытались увести мужчину в отделение, так как он был пьян, но тот ударил одного из них ногой в живот.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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