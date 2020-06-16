Без воды остались 17 улиц в Саратове
Сегодня, 16 июня, без воды остался ряд улиц в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зону отключения попали с 1-го по 8-й проезды Станкостроителей, с 1-го по 2-й Белозерские проезды, улица Станкостроительная, Свирская, Холмогорская, Белозерская.
Водоснабжение обещают вернуть в 18:00, как только будут закончены работы на коммуникациях. До 20:00 придется подождать жителям домов на Вишневой и Офицерской улицах, проспекта 50 лет Октября 63, 65, 67.
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ИСТОЧНИК KP.RU