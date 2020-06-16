Под Саратовом браконьер отработает незаконный вылов рыбы

16 Июнь 2020 2020-06-16T10:18:50+03:00

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Суд признал 59-летнего жителя поселка Ровное виновным в незаконном вылове рыб на месте нереста и миграционным путям к ним.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, вечером 1 мая мужчина выставил на Волге сеть длиной 45 метров. Утром его задержали полицейские с уловом.

Своими действиями мужчина причинил ущерб рыбным запасам на сумму свыше 31 тыс. рублей.

За это злоумышленник проведет 160 часов на обязательных работах.

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ИСТОЧНИК KP.RU