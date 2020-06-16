Под Саратовом браконьер отработает незаконный вылов рыбы
Суд признал 59-летнего жителя поселка Ровное виновным в незаконном вылове рыб на месте нереста и миграционным путям к ним.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, вечером 1 мая мужчина выставил на Волге сеть длиной 45 метров. Утром его задержали полицейские с уловом.
Своими действиями мужчина причинил ущерб рыбным запасам на сумму свыше 31 тыс. рублей.
За это злоумышленник проведет 160 часов на обязательных работах.
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ИСТОЧНИК KP.RU