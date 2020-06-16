Структуру администрации Саратова изменят ради сохранения деревьев
В администрации Саратова грядут структурные перемены.
Как сообщил депутат городской Думы Дмитрий Кудинов, вопрос должен быть рассмотрен уже на текущей неделе.
Планируется изменить структуру комитета по строительству и инженерной защите.
- Это делается для того, чтобы создать новое управление, которое займется политикой в сфере зеленых насаждений, — пояснил Дмитрий Кудинов.
Он считает, что появление новой структуры актуально как никогда.
- Знаю, что мэр уже пригласил на работу дипломированного специалиста, но об этом он расскажет сам, когда придет время, — написал Дмитрий Кудинов.
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ИСТОЧНИК KP.RU