Структуру администрации Саратова изменят ради сохранения деревьев

16 Июнь 2020 2020-06-16T09:49:52+03:00

Уже приглашен дипломированный специалист, но его имя держат в тайне

Изменить размер текста: A A

В администрации Саратова грядут структурные перемены.

Как сообщил депутат городской Думы Дмитрий Кудинов, вопрос должен быть рассмотрен уже на текущей неделе.

Планируется изменить структуру комитета по строительству и инженерной защите.

- Это делается для того, чтобы создать новое управление, которое займется политикой в сфере зеленых насаждений, — пояснил Дмитрий Кудинов.

Он считает, что появление новой структуры актуально как никогда.

- Знаю, что мэр уже пригласил на работу дипломированного специалиста, но об этом он расскажет сам, когда придет время, — написал Дмитрий Кудинов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU