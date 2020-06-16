В Саратове юная собутыльница украла у студентки кальян

16 Июнь 2020 2020-06-16T08:37:04+03:00

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В поселке Солнечный в Саратове раскрыта кража кальяна.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, с заявлением в полицию обратилась 26-летняя студентка.

По словам хозяйки кальяна, его похитила малознакомая 26 мая, после того, как девушки вместе распивали алкоголь в квартире дома на 2-й Электронной улице.

Возбуждено уголовное дело. По подозрению в краже задержана 20-летняя девушка, ранее не судимая. Она уже призналась, кальян был изъят.

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ИСТОЧНИК KP.RU