В Саратове юная собутыльница украла у студентки кальян
В поселке Солнечный в Саратове раскрыта кража кальяна.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, с заявлением в полицию обратилась 26-летняя студентка.
По словам хозяйки кальяна, его похитила малознакомая 26 мая, после того, как девушки вместе распивали алкоголь в квартире дома на 2-й Электронной улице.
Возбуждено уголовное дело. По подозрению в краже задержана 20-летняя девушка, ранее не судимая. Она уже призналась, кальян был изъят.
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ИСТОЧНИК KP.RU