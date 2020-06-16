Стало известно, где в Саратове будут работать волонтеры Конституции

16 Июнь 2020 2020-06-16T08:27:55+03:00

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В Саратове с 16 июня начинают работу волонтеры Конституции.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве информации и печати, они начнут разъяснительную деятельность с 12 часов.

Известны адреса, где будут установлены информационные стойки:

- парк Солнечный (улица Батавина),

- аллея кадетов (на улице Рахова от Белоглинской до Советской),

- пешеходная зона на Волжской, в районе дома №2/10,

- бульвар Героев Отечества (улица Оржевского),

- аллея на пересечении улиц Рахова и Московская,

- проспект Кирова, 43,

- проспект Кирова, 1,

- Театральная площадь,

- Привокзальная площадь,

- гостиница «Словакия» (улица Лермонтова, 30).

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ИСТОЧНИК KP.RU