Стало известно, где в Саратове будут работать волонтеры Конституции
В Саратове с 16 июня начинают работу волонтеры Конституции.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве информации и печати, они начнут разъяснительную деятельность с 12 часов.
Известны адреса, где будут установлены информационные стойки:
- парк Солнечный (улица Батавина),
- аллея кадетов (на улице Рахова от Белоглинской до Советской),
- пешеходная зона на Волжской, в районе дома №2/10,
- бульвар Героев Отечества (улица Оржевского),
- аллея на пересечении улиц Рахова и Московская,
- проспект Кирова, 43,
- проспект Кирова, 1,
- Театральная площадь,
- Привокзальная площадь,
- гостиница «Словакия» (улица Лермонтова, 30).
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ИСТОЧНИК KP.RU