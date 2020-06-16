2020-06-16T08:27:55+03:00
Общество

Стало известно, где в Саратове будут работать волонтеры Конституции

Опубликован список адресов
Екатерина Семенова
Поделиться:
В Саратове начинают работу волонтеры КонституцииВ Саратове начинают работу волонтеры Конституции
Изменить размер текста:

В Саратове с 16 июня начинают работу волонтеры Конституции.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве информации и печати, они начнут разъяснительную деятельность с 12 часов.

Известны адреса, где будут установлены информационные стойки:

- парк Солнечный (улица Батавина),

- аллея кадетов (на улице Рахова от Белоглинской до Советской),

- пешеходная зона на Волжской, в районе дома №2/10,

- бульвар Героев Отечества (улица Оржевского),

- аллея на пересечении улиц Рахова и Московская,

- проспект Кирова, 43,

- проспект Кирова, 1,

- Театральная площадь,

- Привокзальная площадь,

- гостиница «Словакия» (улица Лермонтова, 30).

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Саратове двух мотоциклистов призвали к ответу за шумный транспорт
Без воды остались 17 улиц в Саратове
Под Саратовом браконьер отработает незаконный вылов рыбы
Дебошир из Саратова пнул полицейского в живот и заработал уголовное дело
«Ростелеком» помог определить самых грамотных интернет-пользователей среди саратовских пенсионеров
Структуру администрации Саратова изменят ради сохранения деревьев
В Саратове снесут гаражи, где была убита Лиза Киселева
Количество заразившихся коронавирусом в Саратове на 16 июня 2020 года: 123 случая
В Саратове юная собутыльница украла у студентки кальян
Стало известно, где в Саратове будут работать волонтеры Конституции
Саратовец расчленил собутыльника и несколько дней выбрасывал куски его тела на Ипподромной
В Дергачах мужчина оглушил собутыльника лопатой и зарезал его же ножом
Саратовцам обещают погожий день без осадков
Не знаю, как смотреть людям в глаза: Осквернивший могилы мужчина раскаялся
Поиски пропавшего без вести 80-летнего мужчины завершились трагедией
Саратовские ученые рассказали о сути поправок в Конституцию