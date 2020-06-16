2020-06-16T08:38:37+03:00
Происшествия

Саратовец расчленил собутыльника и несколько дней выбрасывал куски его тела на Ипподромной

Экспертиза признала его невменяемым
Екатерина Семенова
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Фото СУ СКР региона по Саратовской областиФото СУ СКР региона по Саратовской области
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В Ленинском районе Саратова завершено расследование уголовного дела об убийстве.

Как сообщили «КП-Саратов», 30-летний обвиняемый признан невменяемым.

По версии следствия, вечером 25 марта он пригласил к себе в квартиру на улицу Ипподромная 470-летнего приятеля. Между ними во время застолья возникла ссора, и хозяин ударил гостя сперва ножом в шею, а потом в живот.

После этого он расчленил труп с помощью имеющихся инструментов, разложил части по пакетам и в течение нескольких дней выбрасывал на улице в разных местах. Лишь 30 марта один из них нашел прохожий, который и сообщил в полицию.

Экспертиза показала, что мужчина не мог и не может сознавать опасность своих действий. Уголовное дело направлено прокурору, чтобы утвердить применение принудительного лечения.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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