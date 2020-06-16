В Дергачах мужчина оглушил собутыльника лопатой и зарезал его же ножом
В поселке Дергачи Саратовской области обвиняемый в убийстве 45-летний мужчина взят под стражу.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, расследование в отношении 45-летнего обвиняемого продолжается.
Следствие полагает, что 13 июня он вместе с 49-летним односельчанином распивал алкоголь у себя дома. Около полудня между ними вспыхнула ссора. Гость схватился за нож, а хозяин — за лопату без черенка. Он оказался проворнее и первым нанес удар, оглушив соперника.
Однако когда 49-летний мужчина упал и не смог сопротивляться, хозяин дома продолжил нападение: он взял упавший нож и несколько раз ударил собутыльника в спину, а потом дважды в шею. Потерпевший скончался на месте. После этого обвиняемый позвонил по телефону 112 и сообщил о трупе у себя дома.
Свою вину мужчина признал и раскаялся.
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ИСТОЧНИК KP.RU