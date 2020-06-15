Не знаю, как смотреть людям в глаза: Осквернивший могилы мужчина раскаялся
Задержан осквернитель могил в селе под Саратовом.Видео ГУ МВД по Саратовской области
В Ровенском районе Саратовской области возбуждено уголовное дело в отношении неоднократно судимого мужчины, подозреваемого в осквернении могил.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, он повредил десять могил.
ЧП случилось на кладбище села Кочетное. Установлено, что мужчина был пьян. После задержания он рассказал, что раскаивается и не может понять, что его толкнуло на вандализм. Он также сказал, что ему стыдно глядеть в глаза односельчанам.
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ИСТОЧНИК KP.RU