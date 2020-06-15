Поиски пропавшего без вести 80-летнего мужчины завершились трагедией

15 Июнь 2020 2020-06-15T20:43:23+03:00

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Найден пропавший без вести 80-летний Сергей Беленец.

Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина погиб.

Его искали с 5 февраля. Мужчина пропал в Заводском районе Саратова.

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ИСТОЧНИК KP.RU