Поиски пропавшего без вести 80-летнего мужчины завершились трагедией
Сергея Беленца искали с 5 февраля
Сергей Беленец найден погибшим
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Найден пропавший без вести 80-летний Сергей Беленец.
Как сообщили «КП-Саратов» волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт», мужчина погиб.
Его искали с 5 февраля. Мужчина пропал в Заводском районе Саратова.
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ИСТОЧНИК KP.RU