2020-06-15T19:16:08+03:00
Общество

Саратовские ученые рассказали о сути поправок в Конституцию

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На страницах в социальных сетях депутат Государственной думы России Татьяна Касаева начинает цикл публикаций для разъяснения сути поправок в Конституцию. Она объяснила это актуальностью темы.

- Большой блок поправок посвящен социальной поддержке граждан, семьи, материнства, детства, другой важный блок поправок посвящен суверенитету страны – гарантируют невозможность отторжения государственных территорий.

Нормы действующей Конституции анализировались мною и ранее при подготовке правовых позиций Госдумы в Конституционный Суд. Для меня очень важно, чтобы граждане понимали содержание предлагаемых изменений и осознано подошли к своему выбору. Столкнулась с тем, что некоторые критики сами не всегда могут объяснить, против каких именно поправок они выступают. Саратов – один из старейших центров развития юридической науки. Попросила своих коллег-ученых кратко и простым доступным языком разъяснить каждую поправку. Спасибо им огромное, – подчеркнула Татьяна Касаева.

Депутат призвала граждан России 1 июля сделать правильный выбор. Ведь от него зависит судьба поправок.

Одна из них — закрепление русского языка как государствообразующего и принципа равенства для всех народов России.

Татьяна Касаева выложила ролик, посвященный поправке в статью 68. В нем доцент кафедры русского языка и культуры речи Саратовской государственной юридической академии Вера Девяткина пояснила важность изменений. Она уже 40 лет преподает русский язык и считает, что поправка позволит на уровне Конституции закрепить культурно-исторические традиции нашей страны.

- Важна и другая поправка к нашей Конституции, она касается равноправия всех народов, живущих на огромной территории нашей страны. Этот принцип является нерушимой основой мира и спокойствия многонациональной, многоконфессиональной России. Я голосую за эти поправки, за русский язык, как государствообразующий, и за принцип равноправия всех народов Российской Федерации, – сказала Вера Девяткина.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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