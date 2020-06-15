Студенты ПИУ РАНХиГС стали победителями конкурса «Art Team»

15 Июнь 2020 2020-06-15T17:09:50+03:00

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Проекты студентов Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС «Мелодия усадьбы» и «Цифровой патруль» стали победителями всероссийского конкурса для авторов проектов в сфере креативных индустрий «Art Team».

«Art Team» реализуется при поддержке Фонда президентских грантов. Ключевым партнером проекта выступает Фонд Инносоциум — социальная платформа Фонда Росконгресс. Цель инициативы — создать креативный кадровый резерв страны через организацию системной работы в регионах, обучение навыкам управления и развития социокультурных проектов в субъектах РФ, а также поддержку проектов с высоким потенциалом на уровне Администрации субъекта и региональных общественных организаций.

Студенты Поволжского института управления имени П.А. Столыпина РАНХиГС подали заявки на участие в конкурсе по следующим номинациям: «Креативная локация» и «Образование и искусство».

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Студент ПИУ РАНХиГС Кристина Чепурина, участник команды проекта «Мелодия усадьбы», поделилась впечатлением об участии в конкурсе.

- Победа доказала важность проекта для общества, потому что он направлен на сохранение исторических особенностей ландшафтов города как важных составляющих комфортной среды для жителей. Наша команда продолжает работать над развитием и масштабированием проекта, я в свою очередь рада быть ее частью, — отметила Кристина Чепурина.

В числе победителей конкурса проект «Цифровой патруль», цель которого — научить детей правильно пользоваться интернетом и создавать коммуникации на этой площадке. В связи с этим число преступлений со стороны различных мошенников снизится. Денис Родичев, студент ПИУ РАНХиГС, представитель команды проекта «Цифровой патруль», прокомментировал деятельность участников проекта.

- Подготовка к конкурсу не была трудной, потому что большое количество помощи со стороны близких людей и их поддержка помогали идти до конца. Что касается эмоций — они были непередаваемые! — сказал Денис Родичев.

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В ближайшее время начнётся образовательный курс по основам креативной индустрии на онлайн-платформе. В сентябре в рамках фестиваля «Russian Creativity Week» пройдет интенсив, на котором участники улучшат свои навыки в опредёленных сферах. Желаем ребятам и дальше достигать успехов в проектной деятельности, больше креативных идей и максимум возможностей для их реализации!

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ИСТОЧНИК KP.RU