В Саратовской области ищут нуждающегося в медпомощи мужчину
В Балтае Саратовской области вчера, 14 июня, пропал Алексей Хамраев.
- 42-летний мужчина нуждается в медицинской помощи, — сообщили в группе «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте».
Приметы: рост 182 см, среднее телосложение, волосы короткие светлые, глаза голубые.
На момент пропажи был одет в джинсовую куртку, джинсы и кроссовки.
Если вы знаете местонахождение Алексея Хамраева, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.
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ИСТОЧНИК KP.RU