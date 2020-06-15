В Саратовской области ищут нуждающегося в медпомощи мужчину

15 Июнь 2020 2020-06-15T16:51:57+03:00

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В Балтае Саратовской области вчера, 14 июня, пропал Алексей Хамраев.

- 42-летний мужчина нуждается в медицинской помощи, — сообщили в группе «Лиза Алерт» соцсети «ВКонтакте».

Приметы: рост 182 см, среднее телосложение, волосы короткие светлые, глаза голубые.

На момент пропажи был одет в джинсовую куртку, джинсы и кроссовки.

Если вы знаете местонахождение Алексея Хамраева, позвоните по номеру 8-800-700-54-52 или 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU