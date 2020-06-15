Почти сутки без воды проведут жители Ленинского района

15 Июнь 2020 2020-06-15T16:27:11+03:00

Изменить размер текста: A A

Ряд улиц в Ленинском районе Саратова ориентировочно с 6:00 17 июня до 2:00 18 июня останется без воды.

Как рассказали «КП-Саратов» в ООО «КВС», в зону отключений попала улица Мира, Одесская, Международная, Лунная, Охотная, Гвардейская 1, 1а, 3, 3а, 4-я Дачная. А также 2-й Одесский переулок 2а, Одесские и Международные проезды.

Водоснабжение вернут, как только закончат капитальный ремонт коммуникаций.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU