В Балакове «десятка» сбила мальчика на пешеходном переходе

15 Июнь 2020 2020-06-15T15:39:31+03:00

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В Балакове Саратовской области сегодня днем, 15 июня, сбили ребенка.

- Около 14:45 у дома №110 по улице Комарова 26-летний водитель ВАЗ-2110, по предварительным данным, наехал на мальчика 2007 года рождения, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.

Ребенок шел через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU