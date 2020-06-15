В Балакове «десятка» сбила мальчика на пешеходном переходе
Ребенок попал в больницу
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В Балакове Саратовской области сегодня днем, 15 июня, сбили ребенка.
- Около 14:45 у дома №110 по улице Комарова 26-летний водитель ВАЗ-2110, по предварительным данным, наехал на мальчика 2007 года рождения, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД региона.
Ребенок шел через дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавшего госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU