Синоптик назвала вероятность повторения града, как в Ртищевском районе

15 Июнь 2020 2020-06-15T15:00:50+03:00

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В минувшую субботу, 13 июня, в Саратовской области прошел сильный град. Жители Ртищевского, Екатериновского, Балашовского районов сообщали, что с неба падали частицы льда размером с куриное яйцо.

Из-за такого каприза погоды пострадали растения и хозяйственные постройки, ветер с корнем вырывал деревья.

Синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева рассказала «КП-Саратов», стоит ли ждать такого явления.

- Наши специалисты связались с пострадавшими фермерами, делают объезды полей, оценивают масштабы бедствия. Пострадал Ртищевский и, скорее всего, Екатериновский районы. Но это будет точно известно после вердикта специалистов, — отметила она.

Причиной непогоды стал проходящий холодный фронт с волнами, такое явление не редкость. Он обостряется на некоторых участках при определенных условиях. Например, на стыке с жарким фронтом.

Синоптик отметила, что похожий град был в 2013 году. Вероятность повторения этого события — 10%. Никто не может гарантировать, что больше такого не будет. В любом случае нужно обращать внимание на предупреждения об опасных метеорологических явлениях и не быть беспечными.

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ИСТОЧНИК KP.RU