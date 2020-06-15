Аналитики: Индекс отзывчивости команды Михаила Исаева ниже единицы

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:57:05+03:00

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Команду главы Саратова Михаила Исаева признали не отзывчивой.

К такому выводу пришли аналитики АНО «Институт социального проектирования и экспертизы «Прогрессор».

Как отмечается в итогах исследования, были проверены сроки ответов чиновников на обращения.

- Нами были направлены письма во все структурные подразделения администрации МО «Город Саратов» с просьбой предоставить элементарную информацию (имеющуюся в открытых источниках либо содержащуюся в отчетности). При этом перечень вопросов формировался нами как из публикаций в средствах массовой информации (содержащиеся в новостных сюжетах об отчетах данные), так и прописанные в функциях подразделений полномочия. Учитывая, что запрошенные нами сведения не составляют никакой тайны, многократно кочуют из одного отчета в другой, чиновники должны знать их наизусть. От подавляющего большинства структурных подразделений, в нарушение законодательства, ответы не получены, — говорится в итогах исследования.

В «Прогрессоре» отметили, что сроки ответов на обращения должны составлять порядка 1-2 дня. Поэтому в прокуратуру было направлено письмо с просьбой дать оценку действиям местных органов власти.

- Балл ставился исходя из 30-дневного срока на ответ — ответившие в первый возможный по законодательству день получили 30 баллов и далее по нисходящей. Минус 30 баллов в качестве штрафа начислено структурам, отказавшимся давать ответ на обращение либо давшим его не по существу. Индекс отзывчивости главы города составил 4,1875 по 30- балльной шкале или 0,6979 по привычной нашему взгляду пятибалльной, — говорится в исследовании.

Для справки: АНО «Институт социального проектирования и экспертизы «Прогрессор» была создана 25 декабря 2019 года, зарегистрирована Управлением Минюста РФ по Саратовской области 31 января 2020 года.

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ИСТОЧНИК KP.RU