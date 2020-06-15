2020-06-15T14:57:05+03:00
Общество

Аналитики: Индекс отзывчивости команды Михаила Исаева ниже единицы

Екатерина Семенова
Поделиться:
Команду Михаила Исаева признали не отзывчивойКоманду Михаила Исаева признали не отзывчивойФото: Ольга Симонова
Изменить размер текста:

Команду главы Саратова Михаила Исаева признали не отзывчивой.

К такому выводу пришли аналитики АНО «Институт социального проектирования и экспертизы «Прогрессор».

Как отмечается в итогах исследования, были проверены сроки ответов чиновников на обращения.

- Нами были направлены письма во все структурные подразделения администрации МО «Город Саратов» с просьбой предоставить элементарную информацию (имеющуюся в открытых источниках либо содержащуюся в отчетности). При этом перечень вопросов формировался нами как из публикаций в средствах массовой информации (содержащиеся в новостных сюжетах об отчетах данные), так и прописанные в функциях подразделений полномочия. Учитывая, что запрошенные нами сведения не составляют никакой тайны, многократно кочуют из одного отчета в другой, чиновники должны знать их наизусть. От подавляющего большинства структурных подразделений, в нарушение законодательства, ответы не получены, — говорится в итогах исследования.

В «Прогрессоре» отметили, что сроки ответов на обращения должны составлять порядка 1-2 дня. Поэтому в прокуратуру было направлено письмо с просьбой дать оценку действиям местных органов власти.

- Балл ставился исходя из 30-дневного срока на ответ — ответившие в первый возможный по законодательству день получили 30 баллов и далее по нисходящей. Минус 30 баллов в качестве штрафа начислено структурам, отказавшимся давать ответ на обращение либо давшим его не по существу. Индекс отзывчивости главы города составил 4,1875 по 30- балльной шкале или 0,6979 по привычной нашему взгляду пятибалльной, — говорится в исследовании.

Для справки: АНО «Институт социального проектирования и экспертизы «Прогрессор» была создана 25 декабря 2019 года, зарегистрирована Управлением Минюста РФ по Саратовской области 31 января 2020 года.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СГЮА: онлайн-обучение как гарант востребованности на рынке труда
Студенты ПИУ РАНХиГС стали победителями конкурса «Art Team»
В Саратовской области ищут нуждающегося в медпомощи мужчину
Почти сутки без воды проведут жители Ленинского района
33 зараженных коронавирусом медика получили 2,2 млн рублей
В селе под Марксом найден труп пенсионерки
В Балакове «десятка» сбила мальчика на пешеходном переходе
Роддом №4 в Саратове закрыли на карантин по коронавирусу
Синоптик назвала вероятность повторения града, как в Ртищевском районе
До конца июня билеты на верхние места в плацкартные вагоны можно приобрести со скидкой 30%
Аналитики: Индекс отзывчивости команды Михаила Исаева ниже единицы
Пассажирам старше 60 лет предоставляется скидка 20% на поездки в июне
В Саратове на этой неделе будет 30-градусная жара
15 июня в Wink состоится премьера мини-сериала «Их было десять»
Объем ремонта тротуаров в Саратове превышает самые высокие показатели прошлых лет в пять раз
Житель Энгельса украл люки на 10 тыс. рублей
В Саратовской области до сих пор не могут решить вопрос с шествием 24 июня
Под Саратовом парень выломал соседу дверь ради алкоголя
До пятницы в Саратовской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность
Прокуратура проверяет обрушение лестниц в строящемся доме в Энгельсе