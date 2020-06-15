2020-06-15T14:15:28+03:00
Общество

Пассажирам старше 60 лет предоставляется скидка 20% на поездки в июне

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С 15 по 25 июня пассажиры старше 60 лет смогут приобрести билеты в купейные вагоны поездов дальнего следования со скидкой 20%.

Совершить поездки можно будет в поездах дальнего следования формирования АО «ФПК» (дочернее общество ОАО «РЖД»), курсирующих во внутригосударственном сообщении в период с 22 по 27 июня 2020 года.

Обращаем внимание, что скидка не распространяется на стоимость сервисных услуг.

Условия акции не распространяются на покупку билетов для организованных групп пассажиров и организованных групп детей, при оформлении проездных документов по детскому тарифу, по специальным талонам ФСС, ПФР, УСЗН, а также по воинским и железнодорожным транспортным требованиям.

Оформить проездные документы указанной категории граждан можно в кассах дальнего следования, на официальном сайте ОАО «РЖД» и с помощью мобильного приложения «РЖД Пассажирам». Посадка в поезд осуществляется при предъявлении документа, подтверждающего возраст пассажира. Узнать о действующих акциях можно на официальном сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» – «Тарифы и акции».

ИСТОЧНИК KP.RU

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