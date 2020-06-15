В Саратове на этой неделе будет 30-градусная жара

15 Июнь 2020 2020-06-15T14:51:11+03:00

Только в четверг ожидаются дожди и грозы

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В Саратовской области на этой неделе ожидается теплая и комфортная, по-настоящему летняя погода.

Как рассказала «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева, ночью будет в районе +10…+16 градусов. Во вторник днем воздух прогреется до +25…+30 градусов, 17 числа до +17…+32, ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3-8 м/с.

Однако нежиться на солнышке долго не придется: уже в четверг в регион придет холодный фронт, ожидаются дожди и грозы, при которых порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Столбик термометра поднимется до +25…+30 градусов, на юго-востоке области — до +33 градусов. Пятница пройдет без осадков, днем ожидается +22…+27 градусов.

В Саратове по ночам будет от 12 до 17 градусов тепла. Завтра воздух прогреется до +26…+28 градусов, в среду и четверг до +28…+30 градусов. В последний из этих дней прогнозируется дождь и гроза, как во всем регионе. В пятницу немного похолодает — до +22…+24 градусов.

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ИСТОЧНИК KP.RU