2020-06-15T14:51:11+03:00
Общество

В Саратове на этой неделе будет 30-градусная жара

Только в четверг ожидаются дожди и грозы
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области на этой неделе ожидается теплая и комфортная, по-настоящему летняя погода.

Как рассказала «КП-Саратов» синоптик регионального Гидрометцентра Лариса Васильева, ночью будет в районе +10…+16 градусов. Во вторник днем воздух прогреется до +25…+30 градусов, 17 числа до +17…+32, ветер будет дуть с северо-востока со скоростью 3-8 м/с.

Однако нежиться на солнышке долго не придется: уже в четверг в регион придет холодный фронт, ожидаются дожди и грозы, при которых порывы ветра достигнут 15-20 м/с. Столбик термометра поднимется до +25…+30 градусов, на юго-востоке области — до +33 градусов. Пятница пройдет без осадков, днем ожидается +22…+27 градусов.

В Саратове по ночам будет от 12 до 17 градусов тепла. Завтра воздух прогреется до +26…+28 градусов, в среду и четверг до +28…+30 градусов. В последний из этих дней прогнозируется дождь и гроза, как во всем регионе. В пятницу немного похолодает — до +22…+24 градусов.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СГЮА: онлайн-обучение как гарант востребованности на рынке труда
Студенты ПИУ РАНХиГС стали победителями конкурса «Art Team»
В Саратовской области ищут нуждающегося в медпомощи мужчину
Почти сутки без воды проведут жители Ленинского района
33 зараженных коронавирусом медика получили 2,2 млн рублей
В селе под Марксом найден труп пенсионерки
В Балакове «десятка» сбила мальчика на пешеходном переходе
Роддом №4 в Саратове закрыли на карантин по коронавирусу
Синоптик назвала вероятность повторения града, как в Ртищевском районе
До конца июня билеты на верхние места в плацкартные вагоны можно приобрести со скидкой 30%
Аналитики: Индекс отзывчивости команды Михаила Исаева ниже единицы
Пассажирам старше 60 лет предоставляется скидка 20% на поездки в июне
В Саратове на этой неделе будет 30-градусная жара
15 июня в Wink состоится премьера мини-сериала «Их было десять»
Объем ремонта тротуаров в Саратове превышает самые высокие показатели прошлых лет в пять раз
Житель Энгельса украл люки на 10 тыс. рублей
В Саратовской области до сих пор не могут решить вопрос с шествием 24 июня
Под Саратовом парень выломал соседу дверь ради алкоголя
До пятницы в Саратовской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность
Прокуратура проверяет обрушение лестниц в строящемся доме в Энгельсе