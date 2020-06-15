Объем ремонта тротуаров в Саратове превышает самые высокие показатели прошлых лет в пять раз
На заседании комиссии в областной думе обсудили предварительные итоги программы ремонта тротуаров в Саратове.
Заммэра Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко рассказал, что в этом году будет отремонтировано 342,5 тыс. кв. м тротуаров: 149 тротуаров, более 300 подходов к соцучреждениям. Сиденко подчеркнул, что приоритет отдан подходам ни к администрациям, или иным службам, а именно к учреждениям соцсферы.
Он сравнил с самым большим объемом в прежние годы — в 2018 году было отремонтировано 70 тыс. кв. м тротуаров.
- Все контракты отыграны, работают 17 организаций, заказчики — администрации районов города, они же осуществляют контроль с привлечением специалистов, которые имеют допуск к подобным проверкам, — сказал Сиденко.
Он подчеркнул, что учтены ошибки начала работ, теперь подрядчиков заставляют не вскрывать сразу все тротуары, а оставлять возможность для пешеходов нормально пройти.
- Сегодня 45 участков полностью завершены, еще 45 еще заканчиваем в ближайшее время. Оплата идет только после заключения Росстройнадзора и лабораторных испытаний асфальтового покрытия.
Нам писать не надо, мы знаем все адреса, где плохие дороги или их нет совсем. Ставим в план, — заметил депутатам Максим Сиденко.
ИСТОЧНИК KP.RU