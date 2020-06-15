Житель Энгельса украл люки на 10 тыс. рублей
Полиция задержала 27-летнего рецидивиста из Энгельса по подозрению в краже двух люков, принадлежащих муниципальному предприятию.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, сумма ущерба превысила отметку в 10 тыс. рублей.
На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
Владелец пункта приема металла, который принял люки, получил административный протокол.
Рейды по подобным объектам продолжаются. Полиция напоминает, что местные жители могут сообщать о кражах люков и других преступлениях в ближайший отдел полиции или по телефонам: 02, с мобильного — 102.
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ИСТОЧНИК KP.RU