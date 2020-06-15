2020-06-15T14:43:26+03:00
Происшествия

Житель Энгельса украл люки на 10 тыс. рублей

Мужчину задержали
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Полиция задержала 27-летнего рецидивиста из Энгельса по подозрению в краже двух люков, принадлежащих муниципальному предприятию.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, сумма ущерба превысила отметку в 10 тыс. рублей.

На мужчину завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

Владелец пункта приема металла, который принял люки, получил административный протокол.

Рейды по подобным объектам продолжаются. Полиция напоминает, что местные жители могут сообщать о кражах люков и других преступлениях в ближайший отдел полиции или по телефонам: 02, с мобильного — 102.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
СГЮА: онлайн-обучение как гарант востребованности на рынке труда
Студенты ПИУ РАНХиГС стали победителями конкурса «Art Team»
В Саратовской области ищут нуждающегося в медпомощи мужчину
Почти сутки без воды проведут жители Ленинского района
33 зараженных коронавирусом медика получили 2,2 млн рублей
В селе под Марксом найден труп пенсионерки
В Балакове «десятка» сбила мальчика на пешеходном переходе
Роддом №4 в Саратове закрыли на карантин по коронавирусу
Синоптик назвала вероятность повторения града, как в Ртищевском районе
До конца июня билеты на верхние места в плацкартные вагоны можно приобрести со скидкой 30%
Аналитики: Индекс отзывчивости команды Михаила Исаева ниже единицы
Пассажирам старше 60 лет предоставляется скидка 20% на поездки в июне
В Саратове на этой неделе будет 30-градусная жара
15 июня в Wink состоится премьера мини-сериала «Их было десять»
Объем ремонта тротуаров в Саратове превышает самые высокие показатели прошлых лет в пять раз
Житель Энгельса украл люки на 10 тыс. рублей
В Саратовской области до сих пор не могут решить вопрос с шествием 24 июня
Под Саратовом парень выломал соседу дверь ради алкоголя
До пятницы в Саратовской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность
Прокуратура проверяет обрушение лестниц в строящемся доме в Энгельсе