Саратовцам обещают погожий день без осадков

16 Июнь 2020 2020-06-15T13:25:24+03:00

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В Саратовской области сегодня, 16 июня, ожидается теплый день без осадков.

- Погода будет малооблачной. Ветер будет дуть с востока и северо-востока со скоростью 4–9 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Температура днем по региону поднимется до +25…+30 градусов, в Саратове — до +26…+28.

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ИСТОЧНИК KP.RU