2020-06-15T13:25:24+03:00
Общество

Саратовцам обещают погожий день без осадков

Температура поднимется до +30 градусов
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Саратовской области сегодня, 16 июня, ожидается теплый день без осадков.

- Погода будет малооблачной. Ветер будет дуть с востока и северо-востока со скоростью 4–9 м/с, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.

Температура днем по региону поднимется до +25…+30 градусов, в Саратове — до +26…+28.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Дергачах мужчина оглушил собутыльника лопатой и зарезал его же ножом
Саратовцам обещают погожий день без осадков
Не знаю, как смотреть людям в глаза: Осквернивший могилы мужчина раскаялся
Поиски пропавшего без вести 80-летнего мужчины завершились трагедией
Саратовские ученые рассказали о сути поправок в Конституцию
СГЮА: онлайн-обучение как гарант востребованности на рынке труда
Студенты ПИУ РАНХиГС стали победителями конкурса «Art Team»
В Саратовской области ищут нуждающегося в медпомощи мужчину
Почти сутки без воды проведут жители Ленинского района
33 зараженных коронавирусом медика получили 2,2 млн рублей
В селе под Марксом найден труп пенсионерки
В Балакове «десятка» сбила мальчика на пешеходном переходе
Роддом №4 в Саратове закрыли на карантин по коронавирусу
Синоптик назвала вероятность повторения града, как в Ртищевском районе
До конца июня билеты на верхние места в плацкартные вагоны можно приобрести со скидкой 30%
Аналитики: Индекс отзывчивости команды Михаила Исаева ниже единицы
Пассажирам старше 60 лет предоставляется скидка 20% на поездки в июне
В Саратове на этой неделе будет 30-градусная жара
15 июня в Wink состоится премьера мини-сериала «Их было десять»
Объем ремонта тротуаров в Саратове превышает самые высокие показатели прошлых лет в пять раз
Житель Энгельса украл люки на 10 тыс. рублей
В Саратовской области до сих пор не могут решить вопрос с шествием 24 июня
Под Саратовом парень выломал соседу дверь ради алкоголя
До пятницы в Саратовской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность
Прокуратура проверяет обрушение лестниц в строящемся доме в Энгельсе