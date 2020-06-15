Под Саратовом парень выломал соседу дверь ради алкоголя
Мужчину оштрафовали
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Суд признал 23-летнего жителя села Большие Озерки виновным в незаконном проникновении в жилище.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 31 марта с 21:00 до 22:00 пьяный мужчина выломал 63-летнему соседу дверь. Он хотел узнать, есть ли у пенсионера спиртное.
За свой поступок незваному гостю придется заплатить 6 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU