Под Саратовом парень выломал соседу дверь ради алкоголя

15 Июнь 2020 2020-06-15T13:14:18+03:00

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Суд признал 23-летнего жителя села Большие Озерки виновным в незаконном проникновении в жилище.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 31 марта с 21:00 до 22:00 пьяный мужчина выломал 63-летнему соседу дверь. Он хотел узнать, есть ли у пенсионера спиртное.

За свой поступок незваному гостю придется заплатить 6 тыс. рублей.

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ИСТОЧНИК KP.RU