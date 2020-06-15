До пятницы в Саратовской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность
Жителей Саратовской области предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности.
- К 16:00 — 17:00 сегодня, 15 июня, на юго-востоке Саратовской области ожидается 5 класс пожарной опасности. Он сохранится до 19 июня, — сообщили «КП-Саратов» в региональном ГУ МЧС.
Этому природному явлению присвоили оранжевый уровень опасности.
Также в целом по Саратовской области также до пятницы, 19 июня, сохранится 4 класс горимости.
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ИСТОЧНИК KP.RU