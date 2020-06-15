Прокуратура проверяет обрушение лестниц в строящемся доме в Энгельсе
В Энгельсе Саратовской области прокуратура начала проверку по обрушению лестниц в строящемся доме.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, ЧП случилось в доме №14 по улице Шурова гора 10 июня. Застройщик — ООО Специализированный застройщик ГК «Кронверк».
На место по поручению прокурора области Сергея Филипенко выезжал начальник отдела по надзору за соблюдением законов в сфере экономики и природоохранного законодательства А. Л. Акопян.
Специалисты министерства строительства и ЖКХ также привлечены к проверке. По итогам будет принято процессуальное решение.
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ИСТОЧНИК KP.RU