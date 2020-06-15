Прокуратура проверяет обрушение лестниц в строящемся доме в Энгельсе

15 Июнь 2020 2020-06-15T13:16:42+03:00

Изменить размер текста: A A

В Энгельсе Саратовской области прокуратура начала проверку по обрушению лестниц в строящемся доме.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, ЧП случилось в доме №14 по улице Шурова гора 10 июня. Застройщик — ООО Специализированный застройщик ГК «Кронверк».

На место по поручению прокурора области Сергея Филипенко выезжал начальник отдела по надзору за соблюдением законов в сфере экономики и природоохранного законодательства А. Л. Акопян.

Специалисты министерства строительства и ЖКХ также привлечены к проверке. По итогам будет принято процессуальное решение.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU