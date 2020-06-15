В Ершовском районе в ДТП пострадали пять человек

15 Июнь 2020 2020-06-15T13:00:26+03:00

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В Ершовском районе Саратовской области сегодня, 15 июня, пять человек пострадали в ДТП.

Авария произошла на 464-м км трассы Энгельс — Озинки. Столкнулись Lada Largus и ВАЗ-2114.

В первой машине было семь человек. По данным портала «ЧП Саратов», из этого авто госпитализировали водителя и двоих пассажиров. Из «четырнадцатой» в больницу попали шофер и один человек из салона.

На месте ДТП работали спасатели, пожарные, скорая помощь и ДПС.

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ИСТОЧНИК KP.RU