В Ершовском районе в ДТП пострадали пять человек
В Ершовском районе Саратовской области сегодня, 15 июня, пять человек пострадали в ДТП.
Авария произошла на 464-м км трассы Энгельс — Озинки. Столкнулись Lada Largus и ВАЗ-2114.
В первой машине было семь человек. По данным портала «ЧП Саратов», из этого авто госпитализировали водителя и двоих пассажиров. Из «четырнадцатой» в больницу попали шофер и один человек из салона.
На месте ДТП работали спасатели, пожарные, скорая помощь и ДПС.
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ИСТОЧНИК KP.RU