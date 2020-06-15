В Саратовской области за две недели случилось 108 ДТП с 13 погибшими

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:42:28+03:00

За три дня дорожные полицейские выявили более двух тыс. нарушений в регионе

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В Саратовской области за выходные дни, 12, 13 и 14 июня, Госавтоинспекция выявила свыше двух тыс. нарушений.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональной ГИБДД, из этого количества 446 водителей привлекли за непристегнутые ремни, 290 — за вождение с тонировкой 35 — за управление автомобилем без прав и 39 шоферов попались на том, что не пропустили пешеходов. Пеших участников дорожного движения тоже привлекали к административной ответственности, на 58 человек составили протоколы.

Также за три дня дорожные инспекторы поймали 75 пьяных водителей, 13 водили подшофе, будучи уже лишенными прав.

В ГИБДД напомнили, что за первые две недели лета в Саратовской области случилось 108 ДТП, в них 13 человек погибли, 144 — пострадали. В рамках профилактической акции «Безопасное лето» подобные рейды будут продолжаться.

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ИСТОЧНИК KP.RU