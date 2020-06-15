Саратовская область находится на 12-м месте в России по числу новых случаев коронавируса
Федеральный штаб по борьбе с распространением коронавируса сегодня, 15 июня, подтвердил данные регионального о 128 новых случаях заражения в Саратовской области.
Таким образом, регион занял 12-е место в России по числу новых случаев коронавируса. Больше всего за сутки выявлено случаев в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге — 1 359, 689 и 252 соответственно, а их общее число — 8 246.
Всего в Саратовской области — 4 734 зараженных, а в России — более 537 тыс.
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ИСТОЧНИК KP.RU