Саратовская область находится на 12-м месте в России по числу новых случаев коронавируса

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:09:31+03:00

За сутки в регионе выявили 128 заболевших

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Федеральный штаб по борьбе с распространением коронавируса сегодня, 15 июня, подтвердил данные регионального о 128 новых случаях заражения в Саратовской области.

Таким образом, регион занял 12-е место в России по числу новых случаев коронавируса. Больше всего за сутки выявлено случаев в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге — 1 359, 689 и 252 соответственно, а их общее число — 8 246.

Всего в Саратовской области — 4 734 зараженных, а в России — более 537 тыс.

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ИСТОЧНИК KP.RU