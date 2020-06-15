Возбуждено дело о смертельном ДТП в Балашове против экс-сотрудника УФСИН

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:24:09+03:00

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В Балашове Саратовской области по факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело о нарушении ПДД возбуждено в отношении 25-летнего мужчины, бывшего сотрудника учреждений УФСИН.

Следствие считает, что около половины двенадцатого ночи 12 апреля он на автомобиле наехал на мопед на улице 9 Января в Балашове. Двухколесным транспортом управлял 25-летний водитель, который погиб на месте.

Расследование продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU