Возбуждено дело о смертельном ДТП в Балашове против экс-сотрудника УФСИН
В Балашове Саратовской области по факту смертельного ДТП возбуждено уголовное дело.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, дело о нарушении ПДД возбуждено в отношении 25-летнего мужчины, бывшего сотрудника учреждений УФСИН.
Следствие считает, что около половины двенадцатого ночи 12 апреля он на автомобиле наехал на мопед на улице 9 Января в Балашове. Двухколесным транспортом управлял 25-летний водитель, который погиб на месте.
Расследование продолжается.
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ИСТОЧНИК KP.RU