Погода влияет на объем потребления воды

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:58:26+03:00

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В праздничные и выходные дни специалисты ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» осуществляли круглосуточное обслуживание городских водопроводных и канализационных коммуникаций. Обычный рабочий график сохранили все службы эксплуатации, в том числе городская станция аэрации и службы водоснабжения и водоотведения. Выполнялись работы по строительству новых водопроводных сетей. За три дня было заменено порядка 118 метров изношенных сетей разного диаметра на различных участках. При монтаже использовались современные полимерные трубы, срок службы которых составит не менее 50 лет. Также был осуществлен ремонт 15 колодцев.

Представители подрядных организаций выполняли укладку асфальтового покрытия на местах производства вскрышных работ. За праздничные дни осуществлена асфальтировка 13 объектов.

Стоит отметить, что с 12 июня значительно возрос объем потребления воды. Если в весеннее время средние показатели поступающей на водопроводные комплексы воды составляли порядка 300 тыс. кубометров воды, то на 12 июня был зафиксирован объем потребления в 334 тыс. кубометров. Данный процесс обусловлен началом поливного сезона.

В ООО «КВС» отмечают, что по причине отсутствия у многих потребителей частного сектора приборов учета, трудно отследить реальное потребление воды конкретным абонентом. Специалисты считают, что в частных секторах поселков Поливановки и Жасминный до 80% водопользования осуществляется незаконным способом, это сказывается на общих показателях подачи ХВС в указанные микрорайоны. Напоминаем, в отношении самовольных подключений предприятием предусмотрен целый комплекс мер, включая штрафы, отключения и прочее. Незаконные подключения приводят к бесконтрольному использованию питьевой воды, нарушению гидравлического режима работы сетей, а также могут ухудшить качество водоснабжения добросовестных потребителей услуг, при этом, объемов холодной воды на насосных станциях и водопроводных комплексах достаточно, чтобы обеспечить ей всех жителей Саратова.

ИСТОЧНИК KP.RU