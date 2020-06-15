В Саратове трамвай сбил пешехода-нарушителя

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:59:01+03:00

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В Саратове сегодня утром, 15 июня, трамвай №10 сбил мужчину.

- Около 09:30 напротив дома №16 по улице Клочкова 63-летний пешеход переходил пути в неустановленном месте, когда его сбил вагон, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.

Пострадавшего мужчину госпитализировали.

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ИСТОЧНИК KP.RU