В Саратове трамвай сбил пешехода-нарушителя
Мужчина переходил пути в неположенном месте
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В Саратове сегодня утром, 15 июня, трамвай №10 сбил мужчину.
- Около 09:30 напротив дома №16 по улице Клочкова 63-летний пешеход переходил пути в неустановленном месте, когда его сбил вагон, — сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области.
Пострадавшего мужчину госпитализировали.
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ИСТОЧНИК KP.RU