На «Стрелке» в Саратове насмерть сбили женщину
На «Стрелке» в Саратове сегодня, 15 июня, насмерть сбили пешехода.
- По предварительным данным, в 11:00 напротив дома №7 по проспекту 50 лет Октября 62-летний водитель ВАЗ-2104 наехал на 54-летнюю женщину, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.
Фото городской ГИБДД
Пострадавшая скончалась. Известно, что она переходила дорогу в неположенном месте.
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ИСТОЧНИК KP.RU