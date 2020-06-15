На «Стрелке» в Саратове насмерть сбили женщину

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:50:38+03:00

Она переходила дорогу в неположенном месте

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На «Стрелке» в Саратове сегодня, 15 июня, насмерть сбили пешехода.

- По предварительным данным, в 11:00 напротив дома №7 по проспекту 50 лет Октября 62-летний водитель ВАЗ-2104 наехал на 54-летнюю женщину, — сообщили «КП-Саратов» в городской Госавтоинспекции.

Фото городской ГИБДД

Пострадавшая скончалась. Известно, что она переходила дорогу в неположенном месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU