На уникальном физкультурно-спортивном комплексе, который возводится для города при поддержке Балаковской АЭС, монтируется оборудование и специальное покрытие

15 Июнь 2020 2020-06-15T11:09:13+03:00

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На территории гимназии №2 в городе Балаково Саратовской области строится уникальный многофункциональный физкультурно-спортивный комплекс профессионального уровня. Его строительство инициировано руководством Балаковской АЭС и центром спортивной подготовки «Динамо-Росэнергоатом» в рамках большого проекта по развитию спорта в городах расположения атомных станций «Оранжевый атом — Планета баскетбола».

Впервые о создании спорткомплекса, отвечающего самым современным требованиям к подобным объектам, было объявлено в апреле 2019 года — во время проведения в Балакове спортивного фестиваля «Олимпийские дни баскетбола», который проводился при поддержке атомной станции. Участниками спортивного праздника тогда стали более 1 700 человек. Всех объединила идея — развивать спортивную культуру и делать город лучше.

- Продвижение идей здорового образа жизни, создание благоприятных условий для жизни людей, зон для спорта и отдыха сегодня актуально для всех, для любого города, — отметил важность проекта директор Балаковской АЭС Валерий Бессонов. — Мы хотим, чтобы наши дети верили в свой успех и имели все возможности для развития. И проект концерна «Росэнергоатом» — один из действенных инструментов в достижении этой цели.

В рамках проекта на территории гимназии №2 появятся футбольное поле, две универсальные площадки для таких видов спорта как волейбол, бадминтон и теннис, а также профессиональная площадка для баскетбола, место для тренажерных занятий воркаутом и беговые дорожки. Возле спортивных площадок будут установлены трибуны для зрителей, общая вместимость которых составит порядка 250 человек одновременно.

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Уже завершен подготовительный этап строительства: уложен бетон, двухслойное асфальтовое основание под спортплощадки, заканчивается электромонтаж освещения. Подрядные организации приступили к монтажу специального синтетического покрытия и искусственного газона, спортивного оборудования и установке ограждения площадок.

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ИСТОЧНИК KP.RU