Мужчина надругался над падчерицей в Марксе

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:18:45+03:00

Суд отправил его в колонию на восемь лет и шесть месяцев

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В Марксе Саратовской области вынесен приговор 50-летнему мужчине.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в сексуальном насилии несовершеннолетней.

В ночь на 10 сентября 2019 года мужчина у себя дома в Марксе совершил сексуальные действия с насилием в отношении 15-летней падчерицы. Девочка рассказала отцу, а тот обратился в полицию.

Свою вину гражданин не признал, но суд счел доказательств достаточными. Мужчину отправили в колонию строгого режима на восемь лет и шесть месяцев и ограничили свободу на год.

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ИСТОЧНИК KP.RU