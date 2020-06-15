Мужчина надругался над падчерицей в Марксе
В Марксе Саратовской области вынесен приговор 50-летнему мужчине.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его признали виновным в сексуальном насилии несовершеннолетней.
В ночь на 10 сентября 2019 года мужчина у себя дома в Марксе совершил сексуальные действия с насилием в отношении 15-летней падчерицы. Девочка рассказала отцу, а тот обратился в полицию.
Свою вину гражданин не признал, но суд счел доказательств достаточными. Мужчину отправили в колонию строгого режима на восемь лет и шесть месяцев и ограничили свободу на год.
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ИСТОЧНИК KP.RU