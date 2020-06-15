В центре Саратова троллейбус задавил 90-летнего пенсионера

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:47:06+03:00

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В центре Саратова сегодня утром, 15 июня, троллейбус №5 сбил 90-летнего мужчину.

- По предварительным данным, авария произошла в 10:00 напротив дома №134/146 по улице Московская, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.

Фото ГИБДД Саратова

35-летняя женщина за рулем «рогатого» наехала на 70-летнего мужчину. Его с травмами госпитализировали. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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ИСТОЧНИК KP.RU