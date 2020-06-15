В центре Саратова троллейбус задавил 90-летнего пенсионера
В центре Саратова сегодня утром, 15 июня, троллейбус №5 сбил 90-летнего мужчину.
- По предварительным данным, авария произошла в 10:00 напротив дома №134/146 по улице Московская, — сообщили «КП-Саратов» в городской ГИБДД.
Фото ГИБДД Саратова
35-летняя женщина за рулем «рогатого» наехала на 70-летнего мужчину. Его с травмами госпитализировали. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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ИСТОЧНИК KP.RU