Кризис делу — не помеха: предпринимателям дадут инструкцию, как продвигать бизнес в новых условиях

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:41:54+03:00

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С конца мая более 400 предпринимателей Саратовской области проходят интенсивное обучение в рамках бесплатной антикризисной онлайн-программы, организованной Центром предпринимателя «Мой бизнес» в Саратове и платформой «Деловая среда».

Эксперты федерального уровня уже поделились множеством полезной информации, касающейся всех тонкостей ведения бизнеса в условиях пандемии. На этой неделе в рамках программы пройдет целых три вебинара, посвященных маркетингу, искусству антикризисных переговоров и продвижению своего бизнеса в онлайн-пространстве.

В понедельник, 15 июня, пройдет вебинар «Пиар и маркетинг в кризис», на котором будут подробно разобраны вопросы, касающиеся взаимодействия со СМИ, привлечения внимания к компании и формирования положительного имиджа. 17 июня состоится вебинар «Антикризисные переговоры», который научит выстраивать диалог с поставщиками и арендодателями и использовать эффективные инструменты для сохранения команды и удержания бизнеса на плаву.

Оба вебинара проведет Алена Енотова, предприниматель, отельер, эксперт гостиничной индустрии, телеведущая и совладелец дизайнерского агентства ТАЙГА Hostel&Hotel.

Заключительный вебинар этой недели пройдет 19 июля. За два часа участники узнают о том, как использовать видео для увеличения входящего потока заявок, научатся разрабатывать стратегию продвижения для своего бизнеса и грамотно анализировать конкурентов, используя полученные данные для развития и масштабирования своей компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU