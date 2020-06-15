Мошенник из Саратова обманул более 60 людей по всей России через интернет
В Саратовской области сотрудники отдела «К» регионального ГУ МВД и оперативники отдела по борьбе с мошенничеством поймали мошенника.
- 27-летнего мужчину подозревают в более чем 60 эпизодах мошенничества. По предварительным данным, он размещал в интернете объявления о продаже компьютерной техники и ее комплектующих, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Покупатели со всей России переводили деньги, но товар не получали, а аферист после получения предоплаты «перекрывался» и удалял объявления.
Следователи возбудили уголовное дело и отправили мужчину под подписку о невыезде на время расследования.
В ГУ МВД напоминают гражданам, что переводить предоплату или полную стоимость товара нельзя. Также запрещено сообщать информацию о банковских картах.
Обо всех фактах мошенничества нужно сообщать в ближайший отдел полиции или по телефону 02 (102 — с мобильного).
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ИСТОЧНИК KP.RU