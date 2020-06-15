В Саратовской области за год собираются благоустроить 109 общественных территорий

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:24:09+03:00

Уже завершены работы в 50 дворах

Изменить размер текста: A A

В Саратовской области с начала года благоустроили 50 дворовых и 11 общественных территорий.

- Работы ведутся в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», инициированного президентом РФ Владимиром Путиным. На них предусмотрено 747 млн рублей, — сообщили «КП-Саратов» в региональном министерстве строительства и ЖКХ.

Всего за год собираются благоустроить 109 общественных территорий и 123 — дворовых. При этом количество увеличено за счет сложившейся экономии средств — изначально планировать вести работы в 103 скверах и 108 дворах.

Территории выбрали сами жители в ходе голосований и обсуждений.

Например, в Самойловском районе отремонтировали все 11 дворов, запланированные к благоустройству. Преобразился и парк на Красной площади: продлены тротуарные дорожки, созданы зона отдыха и «зона для молодоженов».

В Горном работы велись на пешеходной зоне от Краснопартизанской до улицы Новая. В трех дворах по улицам Новая и Саратовская установят лавочки, освещение и посадят зеленые насаждения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU