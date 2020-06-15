Объявлен набор на 14 должностей в полицию Саратова

15 Июнь 2020 2020-06-15T12:16:17+03:00

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Полиция Саратова объявила набор кандидатов на службу по нескольким должностям.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе городского УМВД, требуются участковые, дознаватели, следователи, оперуполномоченные, полицейские поста по охране зданий. Ищут желающих трудиться в комендантской роте, спецприемнике, полку ППС, конвойной службе, водителя ППС, кинолога, кавалериста ППС

Кандидат должен пройти службу в вооруженных силах РФ, иметь среднее специальное или высшее в том числе юридическое образование, гражданство РФ и отсутствие судимостей, хорошую физподготовку, высокие морально-деловые качества, пригодность по состоянию здоровья. Для должности офицерского состава требуется человек не старше 40 лет, рядового — не старше 35.

Первые будут получать от 30 тыс. рублей, вторые — не менее 20 тыс. рублей. Работникам органов положена ежегодная материальная помощь, основной отпуск не более 30 суток, ежемесячная выплата компенсации за наем жилого помещения, государственное страхование, возможность бесплатного обучения в учебных заведениях системы МВД России, право на единовременную социальную выплату для приобретения или строительства жилого помещения при выслуге десять лет и более.

Можно лечиться и отдыхать в санаториях МВД.

Те, кто имеет на день увольнения со службы выслугу 20 лет и более, имеют право на пенсию.

Кандидаты могут обратиться в Управление МВД России по Саратову: прийти на улицу Московскую 156 «Б» или позвонить по номерам: 8(845-2) 747-310, 747-359, 747-234, 747-170,747-193,747-314,747-301,747-076, 8-999-753-58-65, 8-999-753-56-05. А также в полк патрульно-постовой службы полиции Управления МВД России по городу Саратову, который расположен на Московском шоссе в спецгородке ВСО, кабинете 10. Можно позвонить туда, набрав: 8 (845-2) 24-20-41, сотовые: 8-953-633-69-14, 8-917-305-97-57.

Желающих работать в органах ждут в отдельном батальоне охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых Управления МВД России по городу Саратову, телефон: 8(845-2) 74-74-38. А также в полку дорожно-патрульной службы ГИБДД Управления МВД России по городу Саратову. Номер для связи: 8(845-2) 75-06-50.

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ИСТОЧНИК KP.RU