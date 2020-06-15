2020-06-15T10:00:50+03:00
Происшествия

Лишавшаяся прав жительница Энгельса вновь села пьяной за руль

Ей на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с вождением
Ольга Симонова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В Энгельсе осудили 41-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в пьяном вождении автомобиля, будучи подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение.

- Женщину 15 августа 2015 года оштрафовали на 30 тыс. рублей и лишили прав на два года. При этом права она в ГИБДД не сдала. Снова гражданку остановили уже вечером 1 февраля 2020 года. Она снова вела машину подшофе, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Суд отправил нарушительницу на 180 часов обязательных работ и лишил на три года заниматься деятельностью, связанной с вождением.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Саратовом парень выломал соседу дверь ради алкоголя
До пятницы в Саратовской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность
Прокуратура проверяет обрушение лестниц в строящемся доме в Энгельсе
В Ершовском районе в ДТП пострадали пять человек
В Саратовской области за две недели случилось 108 ДТП с 13 погибшими
Рост заболеваемости коронавирусом: В Роспотребнадзоре рассказали, грозит ли Саратову откат к новым ограничениям
Станислав Шувалов: Заболеваемость коронавирусом в Саратове пока ниже среднероссийской
Саратовская область находится на 12-м месте в России по числу новых случаев коронавируса
Возбуждено дело о смертельном ДТП в Балашове против экс-сотрудника УФСИН
В Саратове трамвай сбил пешехода-нарушителя
Погода влияет на объем потребления воды
На «Стрелке» в Саратове насмерть сбили женщину
На уникальном физкультурно-спортивном комплексе, который возводится для города при поддержке Балаковской АЭС, монтируется оборудование и специальное покрытие
Мужчина надругался над падчерицей в Марксе
В центре Саратова троллейбус задавил 90-летнего пенсионера
Кризис делу — не помеха: предпринимателям дадут инструкцию, как продвигать бизнес в новых условиях
Мошенник из Саратова обманул более 60 людей по всей России через интернет
В Саратовской области за год собираются благоустроить 109 общественных территорий
Объявлен набор на 14 должностей в полицию Саратова
Лишавшаяся прав жительница Энгельса вновь села пьяной за руль
Без воды остались жители Миллеровской улицы в Саратове
В санаториях Саратовской области забронировано свыше 3,5 тыс. мест
В поселке под Саратовом отец ударил сына сковородкой по голове и зарезал