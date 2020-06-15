Лишавшаяся прав жительница Энгельса вновь села пьяной за руль

15 Июнь 2020 2020-06-15T10:00:50+03:00

Ей на три года запретили заниматься деятельностью, связанной с вождением

Изменить размер текста: A A

В Энгельсе осудили 41-летнюю местную жительницу. Ее признали виновной в пьяном вождении автомобиля, будучи подвергнутым административному наказанию за аналогичное нарушение.

- Женщину 15 августа 2015 года оштрафовали на 30 тыс. рублей и лишили прав на два года. При этом права она в ГИБДД не сдала. Снова гражданку остановили уже вечером 1 февраля 2020 года. Она снова вела машину подшофе, — сообщили «КП-Саратов» в областной прокуратуре.

Суд отправил нарушительницу на 180 часов обязательных работ и лишил на три года заниматься деятельностью, связанной с вождением.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.

ИСТОЧНИК KP.RU