Без воды остались жители Миллеровской улицы в Саратове

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:51:41+03:00

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Сегодня, 15 июня, без воды остались жители четной стороны Миллеровской улицы — 20-26 в Саратове.

Об этом «КП-Саратов» рассказали в ООО «КВС».

Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00, пока не закончат работы на коммуникациях.

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ИСТОЧНИК KP.RU