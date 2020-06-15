Без воды остались жители Миллеровской улицы в Саратове
Водоснабжение вернут ориентировочно до 20:00
Изменить размер текста:
Сегодня, 15 июня, без воды остались жители четной стороны Миллеровской улицы — 20-26 в Саратове.
Об этом «КП-Саратов» рассказали в ООО «КВС».
Ограничения продлятся ориентировочно до 20:00, пока не закончат работы на коммуникациях.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.
ИСТОЧНИК KP.RU