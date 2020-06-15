В санаториях Саратовской области забронировано свыше 3,5 тыс. мест

15 Июнь 2020 2020-06-15T09:50:20+03:00

Пока что отдых в таких местах запрещен

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В санаториях Саратовской области на 2020 год забронировано уже более 3,5 тыс. мест, несмотря на то, что пока из-за ограничительных мер отдых в учреждениях запрещен.

Об этом «КП-Саратов» сообщили в комитете по туризму региона.

Отмечается, что всего в области работает 20 санаториев, где можно не только подправить свое здоровье, но и посетить веревочный парк, игровые площадки, аква-зоны, отдохнуть в спа.

По данным портала ТурСтат, область заняла 35 место из 85 в рейтинге «Топ-50 регионов России с самым недорогим лечебным и оздоровительным отдыхом в санаториях».

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ИСТОЧНИК KP.RU